Andrzej Duda i prawo łaski. Rodzina ułaskawionego pozywa "Fakt"

Redakcja Wirtualnej Polski otrzymała pismo od adwokata Krzysztofa Wąsowskiego, który reprezentuje partnerkę i córkę ułaskawionego. Wąsowski zapowiada, że "we wtorek złoży pozew przeciwko Ringier Axel Springer o ochronę dóbr osobistych z żądaniem zapłaty miliona złotych tytułem zadośćuczynienia za doznane przez jego klientki krzywdy".

Adwokat Krzysztof Wąsowski dołączył również oświadczenie kobiet, które podkreślają, że "są wdzięczne prezydentowi, że dał im szansę". To właśnie one złożyły wniosek do prezydenta o ułaskawienie skazanego.