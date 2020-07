Pedofil ułaskawiony przez Andrzeja Dudę twierdził, że jego córka kłamie. Sądy nie miały wątpliwości

Pedofil ułaskawiony przez Andrzeja Dudę - jak informuje "Rzeczpospolita" - twierdził, że jego córka, którą molestował seksualnie, kłamie. Przed sądem nigdy nie przyznał się do winy. Ale sąd nie miał co do niej wątpliwości.

Pedofil ułaskawiony przez Andrzeja Dudę zarzucał swojej córce, że kłamie (East News)