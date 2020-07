Wybory 2020. Burza po okładce "Faktu" ws. ułaskawienia pedofila przez Andrzeja Dudę. Mocny komentarz Tomasza Lisa

Na piątkowej okładce "Faktu" znalazło się zdjęcie Andrzeja Dudy, a na nim duży napis: "Trzymał córkę, bił po twarzy i wkładał rękę w jej krocze". Hasło bezpośrednio odnosiło się do ułaskawienia, jakie urzędujący prezydent podpisał ws. człowieka skazanego za molestowanie swojej córki. "Panie Prezydencie, jak pan mógł ułaskawić kogoś takiego" - czytamy dalej na stronie tytułowej.

Do publikacji gazety natychmiast odniósł się sam Andrzej Duda, który podczas jednego ze swoich wieców stwierdził, że "ten oszczerczy atak to podłość". - Najgorszego rodzaju brudna kampania. Czy ten koncern Axel Springer chce wpłynąć na wybory prezydenckie w Polsce? Niemcy chcą nam wybierać prezydenta? To jest podłość - grzmiał w Bolesławcu prezydent, który podkreślał wcześniej, że ułaskawienie "dotyczyło jedynie zakazu zbliżania się. Inne kary były dawno wykonane (nie było gwałtu)".