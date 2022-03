Andriej Zubow: Rosja nie wyjdzie z tej wojny zwycięsko

Dla większości Rosjan, a i również Ukraińców, "faszysta" to synonim zła absolutnego. Koszmar II wojny światowej odcisnął piętno w świadomości ludzi. Do tego doszła radziecka propaganda, która kształtowała pokolenia. Nazwać kogoś faszystą to jakby przyrównać go do nieczłowieka. Więc kiedy Putin mówi o "faszyzmie" w Ukrainie, przekaz jest taki: walczymy z potworami.