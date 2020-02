Amerykański senator Tim Kaine o Baracku Obamie. "Nazwał Donalda Trumpa faszystą"

Były prezydent USA miał tak nazwać swojego następcę podczas rozmowy telefonicznej w czasie wyborów prezydenckich w USA w 2016. Cała historia ma zostać ujawniona w filmie biograficznym o Hillary Clinton.

Tim Kaine to senator partii demokratycznej z Wirginii i przyjaciel byłego prezydenta USA Baracka Obamy. Podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. Kaine miał przekazać Hillary Clinton opinię Obamy o Donaldzie Trumpie. Słowa miały paść podczas rozmowy telefonicznej. Relacja polityka jest częścią filmu biograficznego o Clinton - podaje nbcnews.com.

- Prezydent Obama zadzwonił do mnie i powiedział: Tim, to nie jest czas na bycie purystą. Musisz trzymać tego faszystę z dala od Białego Domu - relacjonuje senator. Clintom odpowiedziała, że podziela tę opinię. - To prawda. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność - dodała. Nie wiadomo kiedy i gdzie dokładnie miała miejsce rozmowa, ale została zarejestrowana przez operatora kamery zatrudnionego na potrzeby kampanii Clinton.