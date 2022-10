Ambasador Rosji wciąż w Polsce. Apel polityków Koalicji Obywatelskiej

- Ten ambasador jest nieprofesjonalny. Nie wnosi niczego do relacji polsko-rosyjskich. Jest prowokatorem, bo jak ma okazje, to robi swego rodzaju prowokacje polityczne. Dlaczego go utrzymują? Nie mam zielonego pojęcia - mówił w programie "Tłit" poseł KO Paweł Kowal, który w rządzie Jarosława Kaczyńskiego był wiceministrem spraw zagranicznych.