Dwa słowa wystarczyły. Po wpisie Sikorskiego politycy i eksperci łapią się za głowy

- Myślę, że teoretycznie i praktycznie jest możliwe, żeby taki rurociąg uszkodzić celowo. Na świecie jest kilka wyspecjalizowanych jednostek w tego typu działaniach. To nie musiał być człowiek, to mógł być robot przystosowany do działania na głębokości. Obecnie nie mamy twardych dowodów na działania Rosji, dlatego ich narracja będzie podobna do tych znanych z przeszłości, że "nie wiedzą, kto to zrobił" - mówi płk Andrzej Kruczyński.