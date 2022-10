Łukaszenką w Tuska, Putinem w PiS. Mińsk i Moskwa wykorzystują kolejną wielką kłótnię w Polsce

Jak dodaje nasz rozmówca, "mimo że jesteśmy krajem potwornie podzielonym, to od 24 lutego jest jasne, że polscy politycy, pomijając takie postaci jak Braun czy Korwin-Mikke, stoją po stronie Ukrainy i przeciwko Rosji". - To jest twardy fakt. Natomiast oczywiście dla sztabów partii politycznych jest on mało atrakcyjny. Te sztaby muszą więc potęgować polaryzację, nieustannie muszą karmić swoich wyborców opowieściami o tym, że ta "druga strona" to "najgorsza możliwa rzecz pod słońcem". I zdaniem tychże sztabów wojna jest idealnym polem do tego, by kreować tego typu spór - tłumaczy prof. Antoni Dudek.