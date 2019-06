Aleksandra Dulkiewicz i Mateusz Morawiecki nie ustalili szczegółów spotkania. "Kurtuazyjna rozmowa"

W cztery oczy prezydent Gdańska ma rozmawiać z szefem polskiego rządu w Kancelarii Premiera we wtorek. To będzie dobra okazja, by wyjaśnić nieprzyjemną dla każdej ze stron sytuację podczas obchodów 4 czerwca w Gdańsku.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska spotka się z Mateuszem Morawieckim w KPRM.

Gdy Mateusz Morawiecki 3 czerwca w otoczeniu ochroniarzy zmierzał w kierunku sali BHP na obchody 30-lecia wyborów, nieoczekiwanie jak spod ziemi "wyrosła" prezydent Gdańska. Przy kamerach TVN24 – przed Europejskim Centrum Solidarności – próbowała zaprosić szefa rządu na rozmowę. Bezskutecznie.

W PiS twierdzą, że to była "ustawka" prezydent z mediami. Zdaniem Marcina Horały z PiS – lider trójmiejskich struktur partii – zachowanie prezydent Gdańska było "niepoważne". – Bardzo słaba prowokacja nastawiona na efekt medialny – uważa poseł.

Sama Dulkiewicz już wcześniej zapowiadała na briefingu prasowym, że "będzie chciała jako gospodarz miasta przywitać premiera Mateusza Morawieckiego i zaprosić do rozmowy przy okrągłym stole". Prezydent Gdańska dodała również, że traktuje Święto Wolności i Solidarności, które potrwa do 11 czerwca jako "kolejną odsłonę, początek ważnej debaty publicznej o ojczyźnie".

Reakcja premiera była lakoniczna. – Dziękujemy, mamy tutaj w sali BHP wspaniałą uroczystość dzisiaj – odpowiedział Dulkiewicz Mateusz Morawiecki, zmierzając w kierunku sali.

Na pytania dziennikarzy, dlaczego nie skorzystał z zaproszenia, szef polskiego rządu odparł: "bardzo serdecznie pozdrawiam panią prezydent".

– Nie będziemy komentować tej sprawy – stwierdza krótko w rozmowie z Wirtualną Polską Olimpia Schneider z biura prasowego prezydent Dulkiewicz. Dulkiewicz: "Wiele rzeczy do omówienia

Dzień po incydencie sam premier stwierdził: – Myślę, że takie zaczepianie na ulicy nie przystoi pani prezydent. Dlatego zapraszam ją na kawę. Bez kamer. Dulkiewicz zbyła tę uwagę bez słowa, poinformowała za to, że bardzo chętnie spotka się z szefem rządu. – Mamy wiele rzeczy do omówienia – stwierdziła.

Nic przełomowego

Dziś jednak ani Biuro Prasowe pani prezydent, ani strona rządowa nie jest w stanie przekazać żadnych informacji na temat szczegółów tego spotkania.

– Trudno o konkretną agendę, bo spotkanie ma się odbyć w cztery oczy – słyszymy nieoficjalnie.

Drogą oficjalną natomiast zapytaliśmy Centrum Informacyjne Rządu oraz Biuro prezydent Gdańska o szczegóły. Wciąż na nie czekamy. Podamy je niezwłocznie, gdy tylko otrzymamy odpowiedź.

Nie należy spodziewać się jednak niczego istotnego ani przełomowego. Nie ma też takich oczekiwań ani po jednej, ani po drugiej stronie.

Premier Morawiecki nie wie, o czym dokładnie chce rozmawiać z nim prezydent Gdańska. Nieoficjalnie wiemy, że agenda nie została ustalona, a tematy pojawią się podczas spotkania – ma ono odbyć się – jak twierdzi jedna ze stron – w cztery oczy, choć tu sprawa pozostaje jeszcze otwarta.



Można założyć, że spotkanie – wizerunkowo – będzie korzystne dla obu stron. Dla Dulkiewicz tym bardziej, że to kolejny element jej "włączania się" w politykę centralną i sposób na budowanie rozpoznawalności.

Co zostanie po wtorkowym spotkaniu? Przekaz o "dobrej rozmowie" i wspólne zdjęcie.