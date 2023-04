Alarmujące doniesienia. To utrudni Ukraińcom kontrofensywę? [RELACJA NA ŻYWO]

Sobota to 423. dzień rosyjskiej inwazji. Kolejny problem Ukrainy może utrudnić wiosenną kontrofensywę. Według ustaleń Pentagonu, do których dotarł "The Times", wskutek braku broni przeciwlotniczej ukraińska armia może utracić kontrolę nad swoim niebem już w przyszłym miesiącu. - Rosjanie wiedzą, że kończy nam się amunicja, są coraz śmielsi. Codziennie przybywa coraz więcej śmigłowców i samolotów i zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie możemy ich powstrzymać - przekazał w rozmowie z brytyjskim dziennikiem jeden z ukraińskich żołnierzy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.