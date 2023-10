Alarm w Tel Awiwie. Hamas wystrzelił 150 rakiet

Po godz. 20 podano, że liczba ofiar śmiertelnych w Gazie wzrosła do 232 osób. Takie dane podaje palestyńskie ministerstwo zdrowia. Według resortu, co najmniej 1790 osób jest rannych. Agencja Reutera podaje, że po stronie Izraela zginęło co najmniej 200 osób.