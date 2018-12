Akt terroru w Strasburgu. Trwa obława na napastnika

Trzy osoby zostały zabite, a 12 zostało rannych podczas strzelaniny niedaleko jarmarku bożonarodzeniowego we wschodniej części Strasburga. Stan sześciu osób jest krytyczny. Napastnik prawdopodobnie został postrzelony, ale udało mu się uciec.

Francuskie władze uznały, że jest to atak terrorystyczny. Jego sprawcą jest 29-letni Chérif Chekatt, Francuz marokańskiego pochodzenia, urodzony w Strasburgu - donosi BBC. Był wcześniej skazany we Francji i w Niemczech za przestępstwa kryminalne. We wtorek rano uciekł policji podczas przeszukania jego mieszkania w dzielnicy Neudorf. Jak podały agencji AFP anonimowe źródła związane z siłami bezpieczeństwa, Chekatt był podejrzany o napad rabunkowy i zabójstwo, i dlatego miał zostać aresztowany. W mieszkaniu policja znalazła granaty. Jest znany służbom bezpieczeństwa jako "potencjalne zagrożenie antyterrorystyczne".