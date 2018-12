Wywołał fałszywy alarm bombowy w szpitalu, gdzie przebywał Kaczyński. Jest kara

Dwa lata więzienia za fałszywy alarm w szpitalu, w którym przebywał Jarosław Kaczyński - tak zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe. 46-letni Janusz Cz. powiedział, że zrobił to pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło 11 maja, gdy w szpitalu przebywał Jarosław Kaczyński . Prezes PiS trafił do szpitala wojskowego w Warszawie przy ul. Szaserów w związku z leczeniem choroby zwyrodnieniowej stawów.

Szybko okazało się, że to był fałszywy alarm. Jak ustalili policjanci ze stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw, dwa połączenia z informacją o bombie wykonał 46-letni Janusz Cz., który wówczas przebywał na terenie Francji. Wpadł w ręce służb, gdy miesiąc później wrócił do Polski. Miał przy sobie telefon komórkowy, z którego dzwoniono pod numer szpitala.