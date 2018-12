Jarosław Kaczyński przejdzie operację kolana po Nowym Roku. "To nieuniknione"

Jak ustaliła Wirtualna Polska, prezes PiS Jarosław Kaczyński przejdzie operację kolana po Nowym Roku, najprawdopodobniej jeszcze w styczniu. – Operacja jest planowana i nie da się jej uniknąć – mówi nam polityk z otoczenia lidera PiS.

Nieoficjalnie mówi się o terminie styczniowym, bowiem późniejsze terminy będą kolidować z przygotowaniami do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wybory odbędą się w maju 2019 r. - Im wcześniej będzie przeprowadzony zabieg operacyjny tym lepiej. Czekają nas wybory do PE i do Sejmu. To rok wyborczy i prezes chce być w pełni sił i mieć sprawne kolano – mówi nam współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Operacja ma polegać na wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego.