Strzelanina w centrum Strasburga. Są ofiary

Strzelanina w Strasburgu. Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień w wąskiej uliczce w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego w centrum miasta. Napływają informacje o ofiarach.

Z relacji świadków wynika, że jest to wysoki, ciemnowłosy, młody mężczyzna w wieku od 25 do 30 lat. Był ubrany w ciemny płaszcz.

Policja ewakuowała ludzi z centrum miasta. Wiele osób, które spędzało wieczór w okolicznych barach zostało w nich uwięzionych. Mer miasta zaapelował do mieszkańców, by nie wychodzili z domów.

- Wybrałam się z przyjacielem do restauracji. Gdy byliśmy w pobliżu Grand Rue usłyszeliśmy strzały. Zobaczyłam biegnącego mężczyznę. Już chciałam go zatrzymać, żeby dowiedzieć się, co się stało. Zobaczyłam, że trzyma coś pod płaszczem. Teraz wiem, że to prawdopodobnie był napastnik - opowiada telewizji France 3 drżącym głosem Sophie, mieszkanka Strasburga.