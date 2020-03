Agent Tomek wyjdzie z aresztu? Jego żona organizuje zbiórkę na kaucję

Żona agenta Tomka Katarzyna Kaczmarek założyła internetową zbiórkę. Chce zdobyć 500 tys. zł na kaucję, dzięki której jej mąż wyjdzie z aresztu. "Nigdy nie sądziłam, że polityczne represje skłonią mnie do publicznego proszenia o pomoc..." - zaznaczyła.

"Znosiliśmy lata upokorzeń i szantażu, a kiedy zdecydowaliśmy się powiedzieć prawdę, dotknęły nas represje. Jesteśmy niewinni i udowodnimy to przed Sądem" - poinformowała w opisie publicznej zbiórki Katarzyna Kaczmarek.

"Nigdy nie sądziłam, że polityczne represje skłonią mnie do publicznego proszenia o pomoc..." - dodała Kaczmarek.

Były poseł PiS i były agent CBA Tomasz Kaczmarek usłyszał zarzuty związane z nieprawidłowościami w Stowarzyszeniu Helper. Zatrzymano go 19 lutego w Olsztynie. Postawiono mu 9 nowych zarzutów. Do 19 maja ma pozostać w areszcie - chyba że do końca kwietnia wpłaci kaucję.