Afganistan. Co wyłoni się z chaosu? "Afgańczyk woli swojego Taliba niż obcego Amerykanina"

Zwłaszcza, że wieloletni konflikt spowodował zradykalizowanie się części Afgańczyków. - Co jest lepsze: mało wykształcona rodzina, ale cała, zdrowa i żywa? Czy zbombardowana i martwa? Co ma zrobić Afgańczyk, którego rodzina zginęła w bombardowaniu? Bierze broń i idzie do partyzantki, dołącza do Talibów - zwraca uwagę prof. Pstrusińska.