Kabul. Dwie relacje dziennikarki CNN. Znamienna zmiana

Afganistan. Talibowie o edukacji dziewcząt

Przyszłość i prawa afgańskich kobiet i dziewcząt to obecnie jedne z częściej powracających w mediach tematów. Na profilu społecznościowym amerykańskiego giganta mediowego Bloomberga pojawił się film, w którym reprezentujący talibów Mawlawi Janat Gul Aziz odniósł się do kwestii edukacji dziewcząt. Stwierdził on, że będzie ona w pełni możliwa, jeśli spełnione zostaną warunki stawiane przez nowe władze.