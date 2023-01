"Wiadomości" pokazały opaski. Ale zaraz, w materiale czegoś zabrakło

Warto jednak dodać tutaj, że poza podziękowaniami dla Polaków, Black Eyed Peas w trakcie sylwestrowego koncertu zadedykowało też jedną z piosenek tym, "którzy doświadczali nienawiści w minionym roku". - Dedykujemy tę piosenkę osobom, które doświadczały nienawiści w ciągu tego roku: wspólnoto żydowska - kochamy Was, Afrykańczycy na całym świecie - kochamy Was, Wspólnoto LGBTQ - kochamy Was - powiedział na scenie Adams.