Awantura o opaski LGBT na sylwestrze TVP. Nie kończy się na żądaniu dymisji

Do burzliwej wymiany na Twitterze dołączył Wojciech Wybranowski - obecnie dziennikarz w "Głosie Wielkopolski", który napisał do Kowalskiego: "(...)Te pańskie napinki są tak żenujące, że aż trudno uwierzyć, że to nie konto-parodia". Kowalski zareagował w następujący sposób: "Jak pan taki mądrala to niech pan znajdzie pracę na wolnym rynku. Żeruje pan na zwycięstwie prawicy jak tłusty kot i jeszcze ma pan czelność bronić lewactwa. Poprzewracało wam się w głowach". W odpowiedzi od Wybranowskiego mógł przeczytać: "(...) gdyby pan zechciał się wziąć do pracy byłoby super".