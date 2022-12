Już żąda dymisji w TVP. Powodem opaski LGBT na "Sylwestrze marzeń" TVP

Podobnie zachował się kolega partyjny Kowalskiego, Marcin Warchoł. Co warto dodać, to wiceminister sprawiedliwości i pełnomocnik rządu ds. praw człowieka. "Promocja LGBT w #TVP2. WSTYD! To nie #SylwesterMarzeń lecz Sylwester Wynaturzeń." - napisał na Twitterze (zapis oryginalny - przyp. red.).