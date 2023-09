Afera w rządzie PiS. Ziobro: "Ostrzegałem Tuska"

Ziobro poinformował, że "dotarliśmy do pisma MSZ, podpisanego przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego". - Wynika z niego, że miał on wiedzę na temat informacji o poważnych nieprawidłowościach, możliwym tle korupcyjnym i wydawaniu wiz na szeroką skalę. Jak się skończyły jego działania w tym obszarze? W styczniu 2012 roku trafia do prokuratury kolejna sprawa, tym razem do prokuratury w Białymstoku. Jest to zawiadomienie o korupcji i wydawaniu wiz przez te same osoby - stwierdził Ziobro.