Afera szczepionkowa. MZ: kilka osób zgłosiło się do wolontariatu

- Kilka zaszczepionych poza kolejnością osób złożyło deklaracje, że chcą odbyć wolontariat i na zasadzie pewnego naprawienia sytuacji po prostu pomóc chorym i systemowi opieki zdrowotnej - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o poniedziałkowy apel do osób zaszczepionych w WUM.

- To pozytywny wątek w tej historii - stwierdził szef resortu zdrowia, nie podając nazwisk osób, które się zgłosiły do pracy w charakterze wolontariuszy.

- Tej odpowiedzi oczekuję tylko jednej, więc czekam, kiedy to się wydarzy - mówił we wtorek szef resortu zdrowia.

- Z tego, co słyszałem, była zapowiadana jego dzisiejsza wypowiedź i ustosunkowanie się do moich wczorajszych oczekiwań, natomiast to do tej pory nie nastąpiło - dodał Niedzielski.