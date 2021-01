Afera szczepionkowa. Minister zdrowia ogłosił wysokość kary dla WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny będzie musiał zapłacić za akcję szczepień poza kolejnością 350 tys. złotych. Minister zdrowia poinformował o wysokości kary w poniedziałek podczas konferencji prasowej. Wyjaśnił że jest to 50 proc. kwoty przyznanej WUM w okresie, w którym doszło do zaszczepienia osób spoza listy personelu medycznego i niemedycznego.

Afera szczepionkowa. Niedzielski o ustaleniach komisji

- Porównując listę zaszczepionych i pracujących, blisko 200 osób było niezatrudnionych, czyli były to osoby spoza personelu. Czyli to nie jest jakaś marginalna skala, tylko prawie połowa dostępnych w tym czasie dawek w WUM - mówił. - W tych dniach w placówce było co najmniej 32 osoby z personelu medycznego, a w trakcie tej akcji nie zostali oni zaszczepieni - dodał.