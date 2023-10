Afera mailowa. Liczne oczekiwania doradcy premiera

Prośba o paszport dyplomatyczny

Pawluszek, który miał pomagać premierowi w relacjach z Izraelem, napisał, że oczekuje paszportu dyplomatycznego. Chodziło o to, że w jego dokumentach są stemple z krajów arabskich oraz Iranu, co może znacząco utrudnić podróżowanie do Izraela czy USA.