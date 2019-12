Adwokaci dołączają do sporu o sądy. Nie uznają Izby Dyscyplinarnej SN

Adwokaci nie uznają nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zwrócili się do prezes SN Małgorzaty Gersdorf, aby kierowała ich sprawy dyscyplinarne do Izby Karnej. Pierwsza prezes zgodziła się na to.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

SN będzie kierował dyscyplinarki adwokatów do Izby Karnej (East News, Fot: Magdalena Pasiewicz)

Adwokaci nie uznają Izby Dyscyplinarnej SN

Chcą, by ich sprawy dyscyplinarne rozpatrywała Izba Karna SN

Prezes Małgorzata Gersdorf wyraziła na to zgodę

Sprawy dyscyplinarne adwokatów prezes Sądu najwyższego Małgorzata Gersdorf będzie kierowała do Izby Karnej, a nie Izby Dyscyplinarnej. Zrobi to na prośbę adwokatury - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Potwierdził to dziennikowi sędzia Michał Laskowski, rzecznik prasowy SN

To konsekwencja wyroku Izby Pracy Sądu Najwyższego z 5 grudnia. SN orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a także krajowego.

- Jesteśmy prawnikami i mamy obowiązek odpowiedniego interpretowania konstytucji czy stanu prawnego. Skoro istnieje uzasadniona wątpliwość co do funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, zdecydowałem o tym, by wszystkie kasacje adwokackie kierowane do SN opatrzone były wnioskiem o przekazywanie ich Izbie Karnej - powiedział gazecie adwokat Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

Mecenas Zbigniew Krüger z poznańskiej palestry uważa, że nie rozwiązuje to problemu.

- Nie możemy automatycznie, uznając, że Izba Dyscyplinarna nie ma kompetencji do orzekania, twierdzić, że kompetentna do tego jest Izba Karna SN - mówi.

Kilka dni temu Małgorzata Gersdorf zaapelowała do sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, by powstrzymali się od orzekania. Prezes SN chce także, by nie podejmowali żadnych czynności w prowadzonych sprawach. Sędziowie Izby Dyscyplinarnej wydali oświadczenie, w którym zarzucają Gersdorf manipulację.

Źródło: "Rzeczpospolita"