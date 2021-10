ABW zatrzymało podejrzanego o szpiegostwo na terenie Polski

- Zatrzymany to obywatel Polski, który przez lata był związany ze służbami mundurowymi. W 1981 roku trafił do ZOMO, a w Policji służył do roku 1999 roku. Ze służb mundurowych odszedł (na emeryturę - przyp. red.) 20 lat temu jako porucznik Straży Granicznej - przekazał mediom Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.