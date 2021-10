Dziurawa granica z Białorusią. Tysiące migrantów dostały się aż do Niemiec

Niemieckie służby federalne podały dane dotyczące migrantów, którzy przedostali się na teren kraju drogą z Białorusi przez Polskę. Od początku stycznia do końca lipca odnotowano zaledwie 26 takich przypadków, ale później przepływ migrantów zaczął gwałtownie rosnąć. W sierpniu granicę Niemiec przekroczyło 474 migrantów, we wrześniu 1913, a od 1 do 11 października 1934.