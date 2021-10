Kolejny duży wzrost zakażeń koronawirusem. Adam Niedzielski podał dane

- Dziś mamy prawie o 500 więcej nowych zakażeń niż wczoraj. Ta liczba wynosi dokładnie 2640. Cały czas mamy do czynienia z tą wysoką dynamiką, bo ostatni tydzień to sumarycznie ponad 50 proc. wzrostu zakażeń w stosunku do poprzedniego tygodnia - mówił Adam Niedzielski w TVN24.