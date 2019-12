WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Leszek Miller + 2 piotr mullertłit Natalia Durman 41 min. temu "Absurdalne stwierdzenie". Rzecznik rządu Piotr Müller zdumiony słowami Leszka Millera "27:1 po raz drugi" - tak szczyt w Brukseli i zwolnienie Polski z obowiązku neutralności klimatycznej do 2050 r. podsumował w rozmowie z... Rozwiń Leszek Miller w programie Tweed Si … Rozwiń Transkrypcja: Leszek Miller w programie Tweed Siedział i mówi tak morawiecki uzyskał pozwolenie na dalsze truć Obywateli na obniżenie Które moglibyśmy u W dodatku był tam czyli 27 do 1% Europa Seralis Jaki program Polską albo Co Czyli drugi sukces 27 Nie z absurdalne twierdzenie Leszka Millera się dziwi akurat Leszek Miller jest Która Mimo dużej Niezgodność Wydawało mi się Racjonalnie podchodzące Zostaw mnie Prawda jest taka że premier morawiecki nie zgodził się na to aby Kupować kota w To jest test Byśmy ustawienia Takim rozwiązaniem akceptujecie Klimatyczną w roku 50 Ale jeszcze nie wiecie dostaniecie środków finansowych na Podpisuję się najpierw program a później zastanowimy się ile dbamy Siatkówka No to niech go Chcemy realizować Ale klimatyczne wiemy że zmiany Chcemy Ale jednocześnie Polska jest zupełnie innym momencie startowym niż na przykład Francja czy Jeżeli Struktura energetyczną i nie możemy Kraje w Europie nie tylko ten Zachodni ale są Czechy słowa Elektrownia Łotwa Niech pani porównuje krajów dużo mniejszych A po drugie Mają też inną strukturę energetyczną Polska pod kąt Jeżeli chodzi o źródła energetyczne Jest Sytuacji pod kątem dostosowania się do neutralność klimatyczna Nawet kanclerz Angela Angela Merkel powtarzała potem posiedzę Rady Europejskiej że Polska sushi Wskazuje na to że Start Neutralność klimatyczna Przyszłość Ale pod warunkiem Konkretnych środków finansowych Transformacja Energetyczna I to jest ta różnica Kupujemy kota w worku nie podpisujemy Najpierw negocjujemy konkretne środki finansowe i wchodzimy do tego pakietu Negocjujemy odp