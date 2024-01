"Absolutny chaos". "Nie-sąd" o mandatach Kamińskiego i Wąsika

Właśnie ze względu na te wątpliwości marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał odwołania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, co wynika z obaw o to, by orzeczenie nie było podważane. Tak tłumaczył to dyrektor gabinetu marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski. Taki ruch budzi krytykę w PiS. "Marszałek Sejmu nie może wybierać izby Sądu Najwyższego, do której kieruje odwołania posłów od swoich decyzji. Sprawę Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego powinna rozpoznać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych!" - skomentował Krzysztof Szczuki.