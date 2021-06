Abp Jędraszewski mówił o niżu demograficznym. Cytował słowa prymasa o "matkach mordujących dzieci"

Abp Jędraszewski mówił o niżu demograficznym. "Ciągłość biologiczna"

- Na silnym fundamencie ciągłości biologicznej buduje się moc kulturowa narodu - jego duch, jego przywiązanie do trwałych wartości, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To one decydują o jego duchowej tożsamości i to one powinny być bronione za wszelką cenę, także, jeśli trzeba, za cenę przelanej krwi i oddanego ojczyźnie z całą świadomością własnego życia - powiedział podczas homilii abp. Jędraszewski.