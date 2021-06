Centralna procesja Bożego Ciała w Warszawie odwołana. Jak jest w innych miastach?

- Do szczepień zachęca sam papież, natomiast jeśli chodzi o archidiecezję lubelską, to już w grudniu abp. Stanisław Budzik stwierdził, że podejmując decyzję o szczepieniu, dajemy dowód troski o zdrowie i życie bliźnich oraz własne. To 5. przykazanie dekalogu. Mamy obowiązek troszczyć się o siebie nawzajem - powiedział.