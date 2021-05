Kard. Dziwisz: Zmagamy się ze słabościami Kościoła

Podczas homilii kard. Dziwisz apelował o umacnianie Kościoła. Jak podkreślał, aktualnie zmaga się on z pogłębiającymi go podziałami. - Zdajemy sobie sprawę, ile w nim i poza nim działa sił rozpraszających, podważających jego jedność i nieodzowność w Bożym planie zbawienia świata - mówił na Wawelu kapłan, dodając, aby "nie niszczyć Kościoła, ale umacniać go, oczyszczać i odnawiać, by pełnił swoją służbę dla całej ludzkości".