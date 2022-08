Abp Gądecki o osobach homoseksualnych. "Kościół jest wezwany do przyjmowania ich z szacunkiem"

- Wspólnota chrześcijańska i duszpasterze są wezwani do przyjmowania z szacunkiem i delikatnością osób o skłonnościach homoseksualnych, do tego by umieli znaleźć sposoby, aby głosić im pełnię Ewangelii - powiedział PAP przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.