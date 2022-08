Tadeusz Rydzyk "dotknął mocy szatana". Duchowny krytykuje UE i mówi o pedofilii w Kościele

Redemptorysta przyznał też, że do działania skłoniło go to, co dzieje się na Zachodzie. Wyraził nadzieję, że w Polsce nie uda się zniszczyć katolicyzmu. - W Polsce substancja społeczna nie jest jest jeszcze zepsuta. Dużo zależy od tego, czy zdołamy umocnić młodych. To jest czas otwierania nam oczu, czas oczyszczenia. Zrozumienia, co się dzieje. Kiedyś, jak myślałem o radiu, to Pan Bóg pokazywał mi różne rzeczy, których na żadnym uniwersytecie bym się pewnie nie nauczył - zdradził o. Rydzyk.