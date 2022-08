Handlarz respiratorami pod opieką ABW. Czy to było działanie umyślne?

Na początku pandemii koronawirusa Ministerstwo Zdrowia zawarło umowę z Andrzejem I. ws. dostawy 1241 respiratorów. Przedsiębiorca, który wcześniej handlował bronią, otrzymał na ten cel 35,1 mln euro zaliczki (ok. 154 mln zł). Firma E&K, której prezesem był I., nie wywiązała się z umowy. Dostarczyła do kraju kilkadziesiąt respiratorów innego typu, niż początkowo zapowiadała. Ściągnęła też do Polski kilkaset urządzeń, których odebrania ze względu na fatalny stan i brak odpowiedniej dokumentacji, odmówiło początkowo Ministerstwo Zdrowia.