Wołodymyr Zełenski ostrzega. To może zakończyć negocjacje

Dodał, że wszyscy partnerzy Ukrainy zostali poinformowani o tym, co "to terrorystyczne państwo może przygotować na ten tydzień". - Wszyscy rozumieją wszystko. Zdają sobie sprawę, co okupanci robią i czym to grozi. Rozumieją też, że Ukraina nie będzie tego tolerować - oznajmił Zełenski.