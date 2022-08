Oskarżają ich o zatrucie Odry. "Pragniemy zdementować kłamstwa"

Nadal nie jest jasne, co doprowadziło do zatrucia Odry. Ostatnie wyniki badań sugerują, że w rzece doszło do zakwitu tzw. złotych alg, które prowadzą do pojawienia się toksyn - zabójczych dla ryb i małż. Tyle że złote algi występują zwykle w wodach słonych z wysokim PH. Dlatego zadaniem służb jest ustalenie, co przyczyniło się do wysokiego zasolenia Odry.