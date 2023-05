Aborcja jednak bardziej dostępna? Jest przełomowa opinia

Rzecznik Praw Pacjenta właśnie uznał, że szpital odmawiając aborcji naruszył prawo pacjentki do świadczenia zdrowotnego - podaje Dziennik Gazeta Prawna. Rzecznik skorzystał przy tym z opinii wydanej przez konsultanta krajowego ds. psychiatrii. Wynika z niej, że "choć nie ma katalogu chorób zagrażających życiu lub zdrowiu, to jest to przesłanka do wydania odpowiedniej opinii". W rozmowie z "DGP" konsultant sprecyzował, że stan psychiczny kobiety w ciąży musi mieć związek z wadami płodu.