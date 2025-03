800 miliardów euro na obronność Europy. "To przełom kopernikański"

Decyzja podjęta w Brukseli może oznaczać początek nowej ery dla Unii Europejskiej. Inwestycje w obronność na tak ogromną skalę nigdy wcześniej nie były podejmowane na poziomie wspólnotowym. Jeśli plan zostanie w pełni wdrożony, może on doprowadzić do powstania europejskiej potęgi militarnej, zdolnej do działania niezależnie od NATO - czytamy w analizie Defence24