75. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Poruszające słowa dyrektora Muzeum

Ponad milion osób obserwuje konto Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau na Twitterze. Poinformował o tym w specjalnym nagraniu wzruszony dyrektor placówki.

"To wy wszyscy sprawiliście, że to się stało" - napisał Piotr Cywiński.

Piotr Cywiński przypomniał wszystkim, którzy obserwują konto Auschwitz, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nich i wszystkich współczesnych , którzy chcą pamiętać i przekazywać kolejnym pokoleniom wiedzę o tym, co zdarzyło się podczas II wojny światowej w tym miejscu.

- Świadczenie o tej ludzkiej tragedii to nasza odpowiedzialność - dodał dyrektor Muzeum.

We wcześniejszym wpisie na Twitterze możemy przeczytać, że przyłączenie się do wirtualnej społeczności tych, którzy obserwują działania władz Muzeum jest pierwszym krokiem.

"Wszyscy musimy szanować ofiary, poznawać fakty i patrzeć na tę tragiczną historię ludzkości jako ważne ostrzeżenie i wezwanie do odpowiedzialności moralnej" - czytamy.

Jest też wezwanie do działania: "Pomyśl: >>Co mogę zrobić, aby uczynić nasz świat lepszym i bezpieczniejszym miejscem?<< I zacznij to robić. Teraz."