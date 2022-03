6 lat dla myśliwego, który zabił chłopca. Dlaczego tak mało?

- Uważam, że Dariusz Ch., łamiąc większość przepisów prawa łowieckiego i rozporządzeń do niego, dokonał tak wielu zaniechań, że nie miał prawa wysnuć wniosku, że strzela do zwierzęcia. Uznał z góry, że obrany cel jest zwierzęciem tylko na podstawie znacznie ograniczonych cech charakterystycznych i to powinno spowodować u niego odstąpienie od oddania strzału. Doświadczony myśliwy powinien zdawać sobie sprawę, że oddanie strzału do celu nierozpoznanego może być strzałem do celu niezamierzonego. Jeżeli oskarżony nie miał prawa ocenić, że strzela do zwierzęcia, to powinien mieć świadomość i godził się z tym, że może strzelać do człowieka - prokurator powtórzyła swoje argumenty w rozmowie z POLITYKĄ na chwilę przed ogłoszeniem wyroku.