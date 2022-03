Ukraiński wywiad: Jeden z rosyjskich dowódców czołgów miał się zastrzelić.

Baza przy ukraińskiej granicy

Do zorganizowanej na lotnisku w Klimowie, w obwodzie briańskim (ok. 35 km od granicy z Ukrainą) bazy remontowo-konserwacyjnej ma trafiać zmagazynowany wcześniej sprzęt, który miał zostać wysłany do Ukrainy. Jak donosi ukraiński wywiad, jego stan nie pozwala jednak na dopuszczenie go do użytku. "Stan tego sprzętu jest na ogół bardzo zły, co uniemożliwia jego pełne wykorzystanie" - czytamy w komunikacie służb.