6 godzin pokazało prawdziwą twarz Kaczyńskiego. Nie wytrzymuje starcia z pytaniami [OPINIA]

Rządzący Sejmem - najpierw Marek Kuchciński, a później Elżbieta Witek - dbali o to, by prezes PiS był odseparowany od dziennikarzy. Otoczony ochroniarzami (opłacanej przez partię Grom Group) oraz Strażą Marszałkowską Kaczyński spokojnie przechodził między gabinetami. Dodając do tego całkowite zamknięcie kuluarów i dużej części korytarzy sejmowych, dziennikarze nie mieli okazji zadawać pytań liderowi rządzącej formacji.