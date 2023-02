500 plus dla dzieci z Ukrainy. Co dalej ze świadczeniem?

Obywatele Ukrainy, którzy chcą zachować ciągłość wypłat 500 plus, powinni przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek oznaczony jako SW-U oraz dołączyć do niego dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy - np. odpowiednio opatrzoną kartę pobytu. Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia 2023 roku, zachowają ciągłość wypłat dodatku.