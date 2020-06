ZUS. 500 Plus tylko dla biednych dzieci? Tego chce główny ekonomista ZUS

500 Plus. ZUS: Zasiłek tylko dla biednych dzieci

Program 500+ to najważniejszy program socjalny rządu Zjednoczonej Prawicy. Między innymi dzięki obietnicy jego wprowadzenia, w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. Zasiłek 500 Plus należny jest obecnie dla każdego dziecka. W kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi często pojawia się temat zasiłku 500+ i jego ewentualnym modyfikacjom.

Głos w tej sprawie zabrał też główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Co do 500+ to, zamiast waloryzować to świadczenie, lepiej zastanowić się, jak skierować wyższe świadczenia tylko do tych, którzy naprawdę go potrzebują - mówi portalowi money.pl prof. Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS oraz były minister finansów i wiceminister spraw zagranicznych.