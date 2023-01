Wniosek o 500 plus. Nadchodzi ważna data dla milionów Polaków

Nowy okres świadczeniowy w przypadku programu 500 plus trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 roku. Mimo tego, wnioski o przyznanie dodatku będzie można składać od lutego . - Przypominam, że już od najbliższej środy można składać wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus na nowy okres rozliczeniowy (...). Złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń - informuje minister Maląg.

O najważniejszych terminach oraz zasadach składania wniosków przypomina również Zakład Ubezpieczeń Społecznych , czyli jednostka zajmująca się obsługą oraz wypłatą świadczeń. Świadczeniobiorcy powinni pamiętać, że dokumenty dotyczące wypłaty 500 plus można składać tylko drogą elektroniczną , za pomocą jednego z trzech narzędzi:

