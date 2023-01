Rodzina 500 plus. Nadchodzi rewolucja? Świadczenie "powinno być waloryzowane"

O możliwą waloryzację 500 plus został zapytany przez reporterów Super Expressu poseł lewicy Adrian Zandberg. Według niego, " 500 plus powinno być waloryzowane o wskaźnik inflacji, podobnie jak pozostałe świadczenia ".

Polityk jednocześnie wskazywał, że w dobie rosnącej inflacji i szalejącej drożyzny "ludzie zależni od świadczeń powinni czuć się bezpieczni. To powinno być rozwiązanie systemowe " - dodał. Jak wskazuje serwis money.pl, eksperci są skłonni poprzeć pomysł opozycji - warunkiem ma być jednak zmiana przepisów . Obecnie świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 roku życia, niezależnie od dochodów gospodarstwa domowego . Nowelizacja miałaby sprawić, że dodatek będzie wypłacany jedynie osobom pracującym, których dochody są niskie. "500 plus nie powinno pomagać osobom w trudnej sytuacji. Od tego jest opieka społeczna".

Waloryzacja 500 plus. Co na to rząd?