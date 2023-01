Zaskakujący sondaż o 500 plus. Aż tylu Polaków chce jego likwidacji

Co więcej, szalejąca od roku inflacja spowodowała, że realna siła nabywcza świadczenia spadła, w porównaniu do 2016 r., z 500 do około 360 zł (jak wyliczył serwis "Business Insider"). A tymczasem rząd zapowiedział, że w najbliższym czasie nie zamierza go rewaloryzować.